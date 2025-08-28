banner ad
INCIDENTE MORTALE A TARANTO, VITTIMA UN GIOVANE MOTOCICLISTA

28 Agosto 2025

(Rdl) __________ Tragico schianto questa notte a Taranto, all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti, rione Tamburi, dove un giovane di 20 anni, Andrea Monaco, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, la moto Yamaha T Max che guidava, con un coetaneo dietro, si è scontrata con una Audi A1 con cinque persone a bordo.

L’impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, è morto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle lesioni riportate.

In gravi condizioni, il coetaneo che era con lui in moto. Solo ferite lievi per i cinque in auto.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità

Solo tre gorni fa in città a Taranto c’era stato un altro incidente mortale, costato la vita sempre a un giovane motociclista.


   

