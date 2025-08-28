ALLISTE, FERMATO 22ENNE CON DROGA E SOLDI CONTANTI: SCATTA L’ARRESTO

(f.f.)____________

Continuano le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati quotidianamente in controlli mirati nelle zone più sensibili del territorio salentino.

Nella serata di ieri, ad Alliste, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, incensurato, sorpreso con sostanze illegali e denaro contante.

Il ragazzo, fermato a bordo della sua utilitaria in periferia, ha insospettito la pattuglia per il suo comportamento. Da lì la decisione di procedere con una perquisizione personale e veicolare, durante la quale i carabinieri hanno rinvenuto circa 5,5 grammi di cocaina e 6 grammi di marijuana, entrambi già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Recuperati anche oltre 1.500 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Il 22enne, informata l’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Lecce.

Parallelamente, a Capilungo, frazione marina di Alliste, sempre nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno segnalato un 32enne di Racale, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto coinvolto in attività di spaccio. Una perquisizione nella sua abitazione, dopo giorni di osservazioni e sospetti legati a movimenti continui di giovani, ha permesso di recuperare 5,3 grammi di cocaina e mezzo grammo di marijuana, già confezionati in dosi.

Questi interventi si inseriscono nella strategia di lungo periodo messa in atto dall’Arma per smantellare le piazze di spaccio e limitare la diffusione delle droghe, fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini e la salute dei più giovani.

Category: Cronaca