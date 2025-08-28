ALLEGRI C’HA UN…DIAVOLO PER CAPELLO

(Rdl) ___________

“C’è in noi voglia di riscatto, alla prima di campionato a San Siro contro la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata, dove però, al di là degli episodi, potevamo portare a casa la vittoria per le occasioni che abbiamo creato. A Lecce avremo la possibilità di rifarci contro una squadra veloce, che gioca un calcio organizzato: vengono da una salvezza che ha dato entusiasmo e da un buon pareggio a Genova…

Siamo partiti male, con una sconfitta: a Lecce più di una bella partita dobbiamo vincere”.

Prima della partenza per il Salento, a Milanello questo pomeriggio alle 13.30 (nella foto) ha parlato l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Sempre oggi, giovedì 28 agosto, al Via del Mare, prima della seduta di rifinitura (cui non hanno preso parte Rafia e Pierret, a causa rispettivamente di uno stato febbrile e di una gastroenterite) alle ore 16.30 ha parlato Eusebio Di Francesco.

“Abbiamo preparato la partita al meglio per dare continuità e cercare di migliorarci….Loro sono agguerriti? Pure noi!”

Si gioca venerdì 29 agosto, fischio di inizio del signor Livio Marinelli di Tivoli alle 20.45, in un Via del Mare col pubblico delle grandi occasioni. Fra l’altro, la società ha comunicato che a chiusura delle operazioni gli abbonati sono 22.179, nuovo record, 453 in più rispetto a quelli della passata stagione.

Category: Sport