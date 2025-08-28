LA FINANZA RECUPERA TARTARUGA MARINA FERITA NELLE ACQUE DI LEUCA

(f.f.)____________

Una tartaruga della specie Caretta caretta, in difficoltà nelle acque davanti alla costa salentina, è stata salvata dall’equipaggio di un mezzo navale della Guardia di Finanza di Gallipoli. L’intervento è avvenuto nelle ultime ore durante un’attività di pattugliamento ordinario.

I militari a bordo del battello veloce BSO 135 hanno notato l’esemplare in evidente stato di sofferenza e con movimenti lenti e affaticati. Secondo i primi riscontri, l’animale potrebbe aver ingerito plastica oppure essere rimasto vittima di attrezzi da pesca illegali.

La tartaruga è stata recuperata con le dovute precauzioni e consegnata successivamente ai volontari del WWF e di Legambiente, che hanno curato il trasferimento presso l’Osservatorio Faunistico Provinciale di Calimera (Lecce). Qui riceverà le cure veterinarie necessarie fino alla completa riabilitazione.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, che garantisce quotidianamente la sorveglianza del litorale pugliese.

La Guardia di Finanza, oltre al contrasto delle attività illecite in mare, riveste un ruolo essenziale anche nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità marina. Il salvataggio della tartaruga rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante del Corpo nella tutela delle specie protette e del patrimonio naturale del Mediterraneo.

