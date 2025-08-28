TARANTO, MAXI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ARTICOLI NON SICURI RITIRATI DAL COMMERCIO

(f.f.)____________

Controlli a tappeto della Guardia di Finanza negli ultimi giorni hanno portato al sequestro di circa 190mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali a Taranto, Grottaglie, Manduria e Ginosa.

Le operazioni, condotte dai militari del Gruppo di Taranto insieme alle Compagnie di Manduria, Martina Franca e alla Tenenza di Castellaneta, hanno permesso di rinvenire una grande quantità di articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Tra questi rientrano giocattoli, utensili domestici, posate e altri oggetti messi in vendita senza indicazioni sulla provenienza, sul produttore e sui materiali utilizzati.

Particolare attenzione è stata rivolta a oltre 3.700 piatti in plastica che riportavano il marchio “MOCA” – destinato ai prodotti idonei al contatto con gli alimenti – senza possedere l’indispensabile certificazione di conformità.

Al termine delle ispezioni, sei esercenti sono stati segnalati all’Autorità amministrativa competente.

L’azione delle Fiamme Gialle mira non solo a tutelare la salute pubblica, ma anche a difendere le imprese regolari dalla concorrenza sleale di chi immette sul mercato prodotti non conformi alle norme di sicurezza.

