DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 29 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è venerdì 29 agosto 2025.
La Chiesa festeggia Santa Sabina: auguri di buon onomastico a tutte le nostre lettrici che si chiamano così.
A Lecce l’ imprenditore edile Filippo Montinari compie 64 anni: buon compleanno!
Come oggi, nel 1885 Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta; nel 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l’ultima volta al Candlestick Park di San Francisco; a Palermo, nel 1991, viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia; e nello stesso giorno dello stesso anno il Soviet Supremo sospende tutte le attività del Partito Comunista dell’Unione Sovietica.
Sfortunatamente verrà ricordato anche il 29 agosto del 2005 come primo giorno in cui l’uragano Katrina comincia ad abbattersi su New Orleans: ucciderà in tutta l’area più di mille persone.
Proverbi salentino: CORE FORTE CUNSUMA LA FIACCA SORTE
Cuore forte consuma la cattiva sorte.
Come dire che la fortuna aiuta gli audaci.
