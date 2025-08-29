GALATINA, AUTO IN FIAMME ALL’ALBA: DISTRUTTA UNA VETTURA, DANNEGGIATE ABITAZIONI E LINEE TELEFONICHE

(f.f.)__________

Momenti di paura alle prime ore del mattino a Noha, frazione di Galatina, dove un violento incendio ha distrutto un’auto parcheggiata in via Verga, intorno alle 5.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie che, con un’azione rapida, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nonostante l’intervento, il rogo ha ridotto in cenere una Volkswagen Sharan e ha causato danni significativi alle abitazioni vicine: vetri infranti, tapparelle annerite e facciate compromesse.Le alte temperature hanno inoltre provocato la fusione di alcuni cavi telefonici posizionati lungo la strada, determinando ulteriori disagi per i residenti.

Le forze dell’ordine, accorse sul luogo dell’accaduto, hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio, al momento non ancora chiarita.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, si è evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente, scongiurando conseguenze peggiori.

Category: Cronaca