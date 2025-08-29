GALLIPOLI, PUSHER BLOCCATO DOPO UN INSEGUIMENTO: DUE POLIZIOTTI FERITI
Serata movimentata sul litorale gallipolino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un trentenne di origini camerunesi sorpreso a vendere droga in piena movida, nei pressi del lungomare Galilei, zona di Baia Verde.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lecce mentre cedeva hashish a due giovani turisti stranieri. Alla vista degli agenti ha reagito con violenza, colpendo uno di loro per poi fuggire di corsa verso la spiaggia, cercando scampo tra rocce e scogliera.Ne è nato un inseguimento concitato, concluso con la cattura del pusher dopo una breve colluttazione.
Durante la fuga, l’uomo si era liberato di tre involucri contenenti hashish, subito recuperati dai poliziotti.Il sequestro ha permesso di rinvenire quasi 2 grammi di droga già confezionata in dosi pronte alla vendita.
Nel corso dell’operazione, due operatori hanno riportato ferite che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche.
Il fermato è stato condotto nel carcere di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
