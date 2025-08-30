DIARIO DEL GIORNO / SABATO 30 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è sabato 30 agosto 2025.
La Chiesa festeggia San Pietro Eremita.
Siamo alla fine del mese, ormai: l’ estate sta finendo…Almeno per il calendario e la meteorologia. Qui nel Salento però ci saranno ancora molte occasioni per andare in spiaggia e fare il bagno.
1991. Come oggi, trentaquatto anni fa, nel pieno disfacimento dell’ Urss, l’Azerbaigian dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica.
Proverbio salentino: COMU SPIENDI MANGI
Molto usato dai negozianti, specie nei mercatini. Non bisogna lamentarsi degli acquisti fatti al risparmio, la qualità si paga.
