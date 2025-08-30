DIARIO DEL GIORNO / SABATO 30 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 30 agosto 2025.

La Chiesa festeggia San Pietro Eremita.

Siamo alla fine del mese, ormai: l’ estate sta finendo…Almeno per il calendario e la meteorologia. Qui nel Salento però ci saranno ancora molte occasioni per andare in spiaggia e fare il bagno.

1991. Come oggi, trentaquatto anni fa, nel pieno disfacimento dell’ Urss, l’Azerbaigian dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

Proverbio salentino: COMU SPIENDI MANGI

Molto usato dai negozianti, specie nei mercatini. Non bisogna lamentarsi degli acquisti fatti al risparmio, la qualità si paga.

Category: Costume e società