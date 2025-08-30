I MILANISTI PASSANO AGEVOLMENTE, UN BRUTTO LECCE LI HA FATTI PIU’…ALLEGRI

(Rdl) _________ Eh sì, nel volto c’è già tutto. Embè, insomma oh, così va bene…

Un Milan in difficoltà per il passo falso della prima di campionato, per le assenze importanti per infortunio e per i perduranti equivoci di mercato, ritrova vittoria, punti e gol, con un’iniezione di fiducia di cui Massimiliano Allegri aveva urgentemente bisogno.

Due gol annullati – oh, giustamente, all’evidenza delle immagini, però della serie ‘se non ci fosse stato il Var… l’arbitro li aveva concessi..’ – due gol buoni segnati con facilità, almeno altre sei occasioni create ridanno il sorriso all’allenatore e fiducia alla squadra.

Loftus – Cheek la mette dentro indisturbato al minuto 70, all’85’ raddoppia Pulisic su rilancio lungo del portiere dall’altra parte, con tanti saluti al possesso palla e alla costruzione dal basso.

Ci ha pensato il Lecce.

Rivisto un film già visto. Un brutto film: una formazione a lungo impacciata, imprecisa, senza determinazione, senza grinta, passiva ecco, che poi non tira in porta, una sola conclusione nello specchio deviata senza problemi da Maignan, del neo arrivato Stulic subentrato nella ripresa a un di nuovo evanescente Camarda, nessuna l’altra settimana.

Una formazione con limiti strutturali di qualità in tutti i reparti: i terzini in difesa, i centrocampisti, gli attaccanti ed è inutile accanirsi su nomi dei quali si sapeva già tutto, depotenziata dalle cessioni importanti e non sostituite con pari valore. Che, in ultimo ma non per ultimo, fa il 4 – 3 – 3 senza avere ali adeguate, che saltino l’uomo e facciano profondità offensiva: e senza ali il 4 – 3- 3 non decolla.

Si resta a terra inevitabilmente.

Insomma, per tutte queste ragioni, c’è davanti un percorso in salita ardua e difficile.

Ora la sosta. Domenica 14 settembre, la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

