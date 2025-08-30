DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE A GINOSA, UOMO MUORE CARBONIZZATO DOPO UN FRONTALE SULLA VIA DEL MARE
(Rdl) ______________ Drammatico incidente mortale questa mattina presto sulla strada che da Ginosa porta alla marina. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.
Per cause ancora da accertare, sul lungo rettilineo finale una Fiat Panda si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva in direzione opposta. A seguito del terribile impatto, l’utilitaria ha preso immediatamente fuoco e per l’uomo alla guida, rimasto incastrato fra le lamiere non c’è stato scampo. I soccorritori hanno portato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il conducente dell’altra vettura coinvolta.
Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause. Non è stato ancora reso noto il nome della vittima.
