banner ad
banner ad
banner ad

DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE A GINOSA, UOMO MUORE CARBONIZZATO DOPO UN FRONTALE SULLA VIA DEL MARE

| 30 Agosto 2025 | 0 Comments

(Rdl) ______________ Drammatico incidente mortale questa mattina presto sulla strada che da Ginosa porta alla marina. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Per cause ancora da accertare, sul lungo rettilineo finale una Fiat Panda si è scontrata frontalmente con un’Audi che procedeva in direzione opposta. A seguito del terribile impatto, l’utilitaria ha preso immediatamente fuoco e per l’uomo alla guida, rimasto incastrato fra le lamiere non c’è stato scampo. I soccorritori hanno portato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il conducente dell’altra vettura coinvolta.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause. Non è stato ancora reso noto il nome della vittima.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad