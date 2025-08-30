OTRANTO, FERMATO 22ENNE CON DROGA: ARRESTATO DAI CARABINIERI
(f.f.)__________
Continuano i controlli serrati delle forze dell’ordine contro lo spaccio di stupefacenti nelle zone più sensibili del Salento. Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Otranto hanno arrestato in flagranza di rato un giovane di 22 anni, originario di Galatina, con precedenti specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio.
Il giovane, a bordo di una piccola utilitaria in una zona periferica della città, alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi con una manovra improvvisa, attirando ulteriormente l’attenzione dei militari. Fermato immediatamente, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’interno del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto circa 35 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, oltre a un ulteriore involucro contenente 18 grammi della stessa sostanza.
Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.
Il 22enne è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Lecce, collocato agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
Category: Cronaca