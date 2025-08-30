LITE NOTTURNA A TORRE SAN GIOVANNI: GIOVANE ACCOLTELLATO IN STRADA

(f.f.)__________

Momenti di paura ieri notte a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove un giovane di 28 anni, di origine marocchina, è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento avvenuto in pieno centro.L’episodio si è verificato intorno all’una lungo Corso Annibale. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vicenda sarebbe nata da un diverbio scatenato dopo alcuni apprezzamenti rivolti dal ragazzo a una donna.

La reazione di almeno due uomini avrebbe innescato la violenta aggressione.Nel corso della colluttazione è comparso un coltello e la vittima ha riportato diverse ferite: tagli all’orecchio, alla testa, sotto le ascelle e alle gambe. A dare l’allarme è stato un residente della zona, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.Il 28enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ferrari” di Casarano, dove i medici hanno applicato numerosi punti di sutura.

Dopo le cure è stato dimesso nel giro di poche ore.All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, due connazionali ritenuti coinvolti nell’aggressione si erano già dileguati. Le indagini, affidate alla stazione di Ugento, puntano a chiarire l’esatta dinamica dei fatti anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’inchiesta è in corso per identificare i responsabili e accertare eventuali responsabilità penali.

Category: Cronaca