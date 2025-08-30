INCENDIO A SPIAGGIABELLA, BAGNANTI COSTRETTI ALLA FUGA PER LE FIAMME

(f.f.)__________

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale per Torre Rinalda, marina di Lecce, località Spiaggiabella, nei pressi del lido Kalu, dove un incendio improvviso ha interessato un terreno con sterpaglie e vegetazione, propagandosi rapidamente verso il mare a causa del forte vento. Il fumo nero e soffocante ha invaso la spiaggia, costringendo i presenti a scappare precipitosamente per mettersi al riparo.

Alcuni bagnanti hanno abbandonato asciugamani e ombrelloni per allontanarsi in sicurezza, mentre la visibilità si riduceva in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce insieme agli operatori dell’Arif, impegnati a contenere il rogo e a bonificare l’area per evitare nuovi focolai.

La situazione, messa sotto controllo, resta sorvegliata con attenzione. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, ma è partito dal Parco del Rauccio, che negli anni e pure nelle settimane scorse è stato ripetutamente preso di mira da criminali piromani e criminali speculatori.

Category: Cronaca