BRINDISI, SCOPERTI LAVORATORI IN NERO: TREDICI SENZA CONTRATTO

Stretta della Guardia di Finanza contro il lavoro irregolare. I militari della Compagnia di San Pietro Vernotico, nell’ambito di una vasta operazione di controllo partita a gennaio, hanno ispezionato numerose attività commerciali e imprenditoriali, riscontrando gravi violazioni in materia giuslavoristica.

Durante ventitré verifiche mirate, le Fiamme Gialle hanno accertato la presenza di tredici lavoratori completamente in nero e di un altro assunto con modalità non conformi alla normativa. L’attività è stata preceduta da una fase di indagine e analisi dei settori considerati più a rischio, che ha consentito di individuare le realtà aziendali da sottoporre a controlli.

Gli accertamenti hanno previsto l’identificazione dei dipendenti sul posto e colloqui diretti con ciascuno di loro, oltre alla raccolta di documentazione utile a verificare le posizioni lavorative. Al termine degli approfondimenti, sono state elevate le sanzioni previste dalla legge.

Le verifiche, che non si sono ancora concluse – restano infatti da chiarire le posizioni di altri sei dipendenti – rappresentano un tassello della più ampia azione della Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, che danneggia le casse dello Stato, penalizza i lavoratori sfruttati e altera la concorrenza tra le imprese che rispettano le regole.

