OPERAZIONE ANTIMAFIA A TUTURANO: FERMATI QUATTRO STORICI ESPONENTI DELLA SACRA CORONA UNITA

(f.f.)_____________

Maxi blitz antimafia nella mattinata di oggi tra Tuturano, Brindisi e Napoli. La Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, con il supporto della Squadra Mobile di Brindisi e della SISCO di Lecce, ha disposto il fermo di quattro persone considerate figure di spicco della Sacra Corona Unita, due delle quali ritenute ai vertici della storica frangia “tuturanese”.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa – in alcuni casi aggravata dall’essere stata commessa in regime di semilibertà – e di tentata estorsione con modalità tipiche delle organizzazioni criminali. Secondo gli inquirenti, avrebbero imposto ad un imprenditore agricolo il versamento immediato di 3.000 euro e un pagamento fisso di 150 euro al mese come “guardiania”, minacciando ritorsioni contro una vasta coltivazione di noci realizzata nelle campagne di Tuturano.

Le indagini, condotte con l’ausilio di intercettazioni, hanno documentato summit tra i fermati finalizzati a rilanciare le attività del clan in vista del ritorno in libertà dei capi storici, già ammessi al regime di semilibertà. Nei colloqui, oltre a discutere di estorsioni già avviate, sarebbero emersi piani punitivi contro un giovane esponente locale, accusato di non aver sostenuto economicamente i detenuti e di aver assunto indebitamente il ruolo di referente sul territorio. Tra le accuse mosse al rivale anche quella di essere il mandante dell’incendio al “Domus Café” avvenuto lo scorso 8 gennaio.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i due gruppi contrapposti, durante il quale i fermati avrebbero minacciato apertamente di scatenare una vera e propria guerra di mafia per riaffermare il predominio del clan tradizionale, arrivando persino a ipotizzare azioni omicidiarie.

Considerato l’elevato rischio di fuga e la pericolosità degli indagati – due dei quali con precedenti per omicidio maturati all’interno di faide di Sacra Corona Unita – la DDA di Lecce ha emesso un decreto di fermo eseguito con un imponente dispiegamento di oltre cinquanta uomini delle forze dell’ordine.

Le indagini restano in corso.

Category: Cronaca