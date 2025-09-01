GALLIPOLI, SEQUESTRATO PESCE SENZA ETICHETTE: MULTE PER 12MILA EURO

(f.f.)______________

Blitz delle Fiamme Gialle in un’attività commerciale del settore ittico: scoperti e sequestrati circa 100 chili di pesce privi delle necessarie certificazioni di tracciabilità ed etichettatura. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, con la collaborazione dei tecnici dell’ASL di Lecce – Dipartimento di Prevenzione e Igiene.

Il controllo ha fatto emergere gravi violazioni delle norme europee e nazionali in materia di sicurezza alimentare. Per il titolare dell’attività è scattata una sanzione amministrativa da 12mila euro.

I veterinari dell’ASL, dopo le verifiche, hanno comunque accertato che il pesce sequestrato era commestibile e non presentava rischi per la salute. Per questo motivo, su disposizione delle autorità, i prodotti sono stati consegnati a diverse realtà benefiche locali, tra cui la Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli, che provvederanno a distribuirli alle famiglie in difficoltà.

L’azione rientra in un più ampio piano di controlli predisposto dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, volto a contrastare le irregolarità nel commercio alimentare e a garantire tutela dei consumatori, rispetto delle regole e salvaguardia del territorio salentino.

Category: Cronaca