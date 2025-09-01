MALTRATTAVA FAMIGLIA PER SOLDI DESTINATI ALLA DROGA: 50ENNE DI UGENTO FINISCE AI DOMICILIARI

(f.f.)___________

Un uomo di 50 anni è stato arrestato nella serata di sabato dai carabinieri della stazione di Racale, con l’accusa di aver estorto denaro ai propri familiari. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Lecce al termine di un’indagine approfondita condotta dai militari.

Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe per lungo tempo sottoposto i genitori anziani e il fratello a minacce e violenze fisiche, costringendoli a consegnargli somme di denaro che sarebbero state destinate all’acquisto di stupefacenti. In alcune occasioni, l’uomo avrebbe anche simulato gesti autolesionistici per spingere i genitori a cedere, facendo leva sul loro senso di colpa.

Stremati dalla situazione, i familiari hanno trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e documentato gli episodi. Al termine delle verifiche, è scattato l’arresto.

Il 50enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova ora ristretto agli arresti domiciliari.

Category: Cronaca