GIOVANNA CIRACI’ SUPERVISORE DELLA CASA EDITRICE I QUADERNI DEL BARDO

Nota stampa dell’editore ________

Siamo lieti di annunciare che, a partire da lunedì 1 settembre 2025, la Dott.ssa Giovanna Ciracì assumerà un ruolo chiave all’interno della casa editrice i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, occupandosi della definizione e supervisione dei tempi di uscita di tutte le proposte editoriali nei settori della poesia, della prosa e della saggistica. Questa nomina rappresenta un importante passo avanti nell’organizzazione e struttura della nostra casa editrice, con l’obiettivo di rendere la programmazione editoriale più efficiente e coerente, valorizzando ulteriormente la qualità delle pubblicazioni. Il lavoro della Dott.ssa Ciracì non coinvolgerà le collane già avviate e curate da stimati autori e collaboratori quali Laura Garavaglia, Diego Martina, Angelo Sconosciuto, Ottavio Rossani e Donato Di Poce, che continueranno a operare con autonomia e dedizione.

Con la sua esperienza giornalistica e profonda conoscenza del mondo della comunicazione e della cultura, Giovanna Ciracì porterà un contributo significativo, rafforzando la qualità e la visibilità delle opere pubblicate dalla nostra casa editrice. Siamo certi che questa collaborazione porterà a un ulteriore innalzamento degli standard editoriali, sostenendo la crescita e il prestigio della nostra realtà culturale.

Per qualsiasi informazione o richiesta di contatto, la Dott.ssa Giovanna Ciracì è disponibile tramite la mail ciracigiovannaiqdb@gmail.com

Info link

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

