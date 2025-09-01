banner ad
INCENDIO IN UN’AZIENDA DI LECCE, DENSA E MINACCIOSA COLONNA DI FUMO

1 Settembre 2025

(Rdl) __________ Questa mattina, per cause ancora da accertare, è scoppiato un vasto incendio a Lecce, in via Vecchia Surbo, zona Borgo Pace, nell’azienda “La Ferrosa” che si occupa di raccolta e smaltimento di materiale ferroso

Si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza.

E’ scattato l’allarme della Protezione Civile: “attenzione al fumo, potrebbe essere tossico, si consiglia a chi risiede nelle vicinanze di tenere porte e finestre chiuse”.

Appello raccolto e rilanciato dal Comune di Lecce e dal Comune di Surbo.

Sono intervenuti per ore i Vigili del Fuoco a circoscrivere le fiamme e a mettere sotto controllo la zona.

