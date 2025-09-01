LE BOMBETTE DELLA DOMENICA / “Faugno” SULLA SECONDA GIORNATA DI SERIE A
di Andrea Sciolti ___________
Cosa resta dell’ultimo weekend di campionato? “Faugno” di certo. Parecchio.
Sia nel significato letteral-dialettale del termine, sia nella sua accezione figurata.
Il nulla organizzato messo in campo dai giallorossi nell’anticipo serale contro il Milan, fatta salva una rispettabile dose di buona volontà, non ha fatto altro che risvegliare il pessimismo cosmico del tifoso medio leccese. Pessimismo o realismo? Ai posteri l’ardua sentenza: la sensazione così, a naso, è che senza tirare in porta fare gol si potrebbe rivelare maledettamente complicato.
Nel frattempo a San Siro l’Udinese viola una delle leggi fondamentali del calcio da secoli scolpite nella pietra leccese, ossia si permette di vincere una di quelle partite che non sono da vincere. Pagherà per questo, ma tanto a Udine li sordi li tenene.
Napoli, Roma e Juventus si issano in testa alla classifica grazie a vittorie di misura. Il massimo risultato col minimo sforzo: come le buche sulla Tangenziale Est, “primo non prenderle”.
A far loro compagnia quella Cremonese la cui maglia fa tanta simpatia (rima baciata non voluta) e il potenziale offensivo un po’ meno, anche alla luce dell’arrivo di Jamie Vardy. L’ennesimo giovinotto che insieme a Modric e Albiol sbarca in Italia con l’intento di dimostrare che non è l’età biologica a contare davvero, ma la Flat Tax.
Atalanta e Fiorentina pareggiano ancora nonostante impegni sulla carta abbordabili dimostrando, se ancora se ne sentisse il bisogno, che l’allenatore conta eccome. Non è mica una figura pleonastica come, che ne so, il Ministero del Made in Italy o il DS dell’US Lecce.
Chiudono il cerchio le vittorie di Lazio e Bologna.
Adesso godiamoci una salvifica pausa di riflessione lunga quindici giorni. Non disperino i calciofili più incalliti: per saziare la loro fame di faugno c’è sempre la Nazionale.
