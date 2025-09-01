TRAGICO INCIDENTE STRADALE, MUORE GIOVANE MOTOCICLISTA DI OSTUNI

(Rdl) ___________ Ancora un incidente stradale mortale, ancora un motociclista che ne è vittima. Si tratta di Alberto Roma, 31 anni, di Ostuni, dove gestiva un pub.

Ieri pomeriggio, per cause ancora da accertare, la Ducati che guidava si è scontrata con una Skoda Karoq sulla provinciale fra Monopoli e Alberobello. L’impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso e portato d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli, è morto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Tante in queste ore sui social le testimonianze di partecipazione al lutto, stima e affetto da parte di amici e conoscenti.

Il sindaco di Ostuni Angelo Pomes ha diffuso la seguente dichiarazione:

“Ostuni piange la scomparsa di Alberto Roma, giovane imprenditore tanto conosciuto e ben voluto, che ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua motocicletta.

Alberto aveva sempre il sorriso sulle labbra e uno spirito capace di abbracciare tutti. La sua energia, la sua intraprendenza e la sua generosità resteranno un esempio per tutti.

La città perde oggi un’anima giovane, autentica e luminosa. A nome personale e dell’amministrazione comunale esprimo la più sentita vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore“.





Category: Cronaca