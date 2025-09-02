BASSO SALENTO, PADRE E COMPAGNA IRROMPONO IN UNA COMUNITÀ PER MINORI: DENUNCIATI A PIEDE LIBERO

(f.f.)____________

Momenti di forte tensione nella serata del 28 agosto all’interno di una struttura educativa del Sud Salento, dove un uomo e la sua convivente hanno fatto irruzione durante l’ora di cena dei ragazzi ospitati. L’uomo, con una pistola scacciacani priva di tappo rosso nascosta nei pantaloni, ha seminato panico tra educatori e bambini.

La coppia, già da tempo al centro di vicende giudiziarie per l’affidamento dei quattro figli, avrebbe reagito con rabbia alla notizia che i minori potrebbero essere assegnati a nuove famiglie affidatarie. L’ingresso improvviso nella sala mensa ha scatenato urla, minacce e attimi di paura, tanto che la responsabile della comunità ha immediatamente chiamato i carabinieri.

I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno identificato i due adulti e rinvenuto l’arma, risultata essere una scacciacani modificata. Per l’uomo è scattata la denuncia per porto abusivo d’arma, minacce e violazione di domicilio.

Il giorno successivo i genitori hanno tentato un nuovo accesso alla struttura, ma il blitz è stato sventato grazie alla presenza di una guardia giurata collocata all’ingresso come misura precauzionale.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte disagio familiare: uno dei cinque figli della coppia si trova ricoverato per gravi problemi di salute, mentre gli altri quattro sono stati collocati in comunità dal 2023. La madre, inizialmente ammessa nella struttura, era stata poi allontanata con decisione del Tribunale per i minorenni nell’ottobre 2024.

Gli educatori, dopo i due episodi ravvicinati, hanno chiesto al Tribunale di Lecce di trasferire i minori in un’altra sede per garantire la loro sicurezza. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti con recenti azioni di protesta, come scritte e volantini contro i servizi sociali del territorio.

