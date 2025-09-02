BRINDISI, PADRE E DUE FIGLI FINISCONO AI DOMICILIARI: SEQUESTRATA MARIJUANA NELL’ABITAZIONE DI CAMPAGNA

(f.f.)_____________

Operazione antidroga della Polizia di Stato alla periferia di Brindisi. Nel pomeriggio del 28 agosto, gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto di un’unità cinofila della Polizia di Frontiera, hanno arrestato tre persone – un uomo di 46 anni e i suoi due figli, di 19 e 23 anni – con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato in una casa di campagna situata in contrada Montenegro, dopo che le forze dell’ordine avevano raccolto elementi investigativi che lasciavano supporre la presenza di droga destinata al mercato locale. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto, nascosto in un’intercapedine, un bidone con all’interno diversi involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo superiore al mezzo chilo.

Nel corso del controllo sono stati inoltre sequestrati strumenti per il confezionamento delle dosi, tra cui un macchinario per il sottovuoto, bilancini di precisione, bustine in cellophane e un dispositivo utilizzato per la lavorazione dei germogli di cannabis essiccata.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi, i tre indagati – tutti incensurati – sono stati posti agli arresti domiciliari nella stessa abitazione dove è avvenuto il sequestro.

Le indagini proseguono per accertare la rete di destinazione della sostanza e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

