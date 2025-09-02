“Inganno Barocco”, L’ESORDIO LETTERARIO DI IVAN RAGANATO DISPONOBILE SULLE PIU’ IMPORTANTI PIATTAFORME

(Rdl) ____________ Artista poliedrico, attore, regista, lettore del Centro Nazionale del Libro Parlato, direttore artistico di Scena Muta e di grandi eventi, Ivan Raganato ha appena pubblicato il suo primo libro come autore e lettore “Inganno Barocco”, già immediatamente disponibile sulle più prestigiose piattaforme, LaFeltrinelli, Mondadori, Applestore e tantissime altre.

Nell’occasione, leccecronaca.it lo ha intervistato.

“Inganno Barocco è nato quasi per gioco, come un semplice esperimento” – ci raccorna l’attore salentino – “Da tempo avevo in mente l’idea di scrivere e poi narrare un mio romanzo, ma non avevo mai avuto il coraggio di fare davvero il passo.”

“Alla fine ho deciso di provarci: volevo vedere cosa sarebbe successo, senza grandi aspettative.Dopo aver spedito il mio audiolibro ad una piattaforma di distribuzione, ho atteso con pazienza. Cinque o sei giorni dopo è arrivata la prima risposta: un messaggio di congratulazioni per aver superato il controllo di qualità. In quello stesso messaggio c’era però anche l’avviso che avrei dovuto aspettare almeno 20 o 30 giorni, perché ogni singola piattaforma di audiolibri effettua a sua volta verifiche e controlli prima della pubblicazione ufficiale.

Ero pronto ad attendere. In realtà, non sono passate nemmeno 48 ore che ho cominciato a ricevere notifiche a raffica: Inganno Barocco era già online. Non solo, era comparso subito su piattaforme prestigiose come laFeltrinelli, Mondadori, Apple Books, Google Play, IBS… e giorno dopo giorno la lista continuava e continua ad allungarsi.

D)- Un successo annunciato o inaspettato?

R)- “La verità è che non mi aspettavo nulla di tutto questo. Anzi, ero quasi convinto che il progetto sarebbe stato scartato al primo tentativo, che il mio lavoro non sarebbe mai andato oltre la fase di valutazione. Invece è accaduto il contrario: l’audiolibro ha trovato spazio in tempi rapidissimi e con una diffusione che mai avrei immaginato.

Per me, che ho dedicato quasi 35 anni alla lettura ad alta voce di audiolibri per un’associazione con divulgazione ad uso esclusivo, il Centro Nazionale del Libro Parlato dell’U.I.C.I., è un’emozione diversa e unica: non solo essere narratore, ma anche autore. Inganno Barocco è la dimostrazione che i sogni a volte, anche quelli che sembrano piccoli esperimenti, possono sorprendere più di quanto avresti creduto possibile.”

Consolidata dunque l’esperienza di attore e regista, Ivan Raganato firma il suo esordio come scrittore, ampliando ulteriormente il suo percorso professionale, un nuovo capitolo che arricchisce il suo profilo creativo.

Di seguito riportiamo i link delle piattaforme dove Inganno Barocco è già disponibile.

