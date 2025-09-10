MONTERONI: COLTIVAVA MARIJUANA SUL TERRAZZO DI CASA, ARRESTATO

(f.f.)__________

Una coltivazione di canapa indiana nascosta sul terrazzo di casa è stata scoperta a Monteroni dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, che nella mattinata di ieri hanno arrestato in flagranza un uomo del posto. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto una vera e propria serra “casalinga”: ben 40 piante di marijuana, alte da un metro fino a un metro e settanta, sistemate con cura e schermate alla vista tramite teli frangivento.

Accanto alla coltivazione erano presenti circa 120 semi di cannabis custoditi in bustine, provette e contenitori vari, oltre a un piccolo frigorifero e a lampade impiegate per la crescita delle piante.L’intero materiale è stato posto sotto sequestro. L’uomo, dopo le procedure di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce.

L’operazione rappresenta un ulteriore colpo inferto alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia, confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a un fenomeno che mette a rischio salute e sicurezza dei cittadini.

Grazie al capillare controllo del territorio e alla rapidità d’intervento, è stata bloccata sul nascere un’attività che avrebbe potuto rifornire il mercato locale della droga.

Category: Cronaca