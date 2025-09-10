GUARDIA DI FINANZA TARANTO: IL COLONNELLO VINCENZO CANTORE NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE

(f.f.)__________

Cambio al vertice della Guardia di Finanza ionica: questa mattina, nella caserma intitolata al Brigadiere Lorenzo Greco, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando Provinciale. Alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, delle autorità civili e militari locali, delle rappresentanze dei reparti operativi e delle sezioni ANFI di Taranto e Martina Franca, il Colonnello Massimiliano Tibollo ha ceduto il comando al Colonnello Vincenzo Cantore.

Il Colonnello Tibollo, destinato alla sede di Potenza per assumere la guida del Comando Provinciale, ha tracciato un bilancio dei tre anni trascorsi a Taranto, ringraziando la superiore gerarchia per la fiducia accordata e rivolgendo parole di apprezzamento ai militari che lo hanno affiancato per dedizione e professionalità.

Il nuovo Comandante, Vincenzo Cantore, originario di Martina Franca, dopo la formazione in Accademia ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo sia in reparti operativi del nord e del sud Italia sia presso il Comando Generale, dove ha svolto compiti complessi di Stato Maggiore.

Negli ultimi cinque anni ha rivestito l’incarico di Aiutante di Campo del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale.

A chiudere la cerimonia è stato il Generale Geremia, che ha rivolto un sentito ringraziamento al Colonnello Tibollo per l’attività condotta sul territorio e un augurio di buon lavoro al Colonnello Cantore, chiamato ora a guidare il Comando Provinciale di Taranto in un contesto strategico per la tutela della legalità economico-finanziaria.

