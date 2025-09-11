UGENTO: 50ENNE AI DOMICILIARI PER MINACCE E RICATTI AI FAMILIARI

(f.f.)_____________

Un uomo di 50 anni residente a Ugento è finito agli arresti domiciliari a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce ed eseguita dai carabinieri della locale stazione. L’accusa nei suoi confronti è di estorsione continuata e aggravata ai danni dei suoi stessi familiari.

Le indagini hanno preso avvio dalle denunce presentate dal fratello e dai genitori dell’indagato, rispettivamente di 77 e 76 anni, ormai stremati dalle continue richieste di denaro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe più volte minacciato i congiunti di violenze fisiche e distrutto oggetti all’interno delle abitazioni, arrivando persino a compiere gesti di autolesionismo per piegarne la resistenza e ottenere somme di denaro.

Il denaro, come emerso, non veniva utilizzato per necessità quotidiane, ma per acquistare sostanze stupefacenti. Una condizione che, nel tempo, ha esasperato l’intero nucleo familiare fino alla decisione di rivolgersi all’Arma.

Alla luce delle prove raccolte e delle testimonianze acquisite, il giudice ha disposto la misura restrittiva, eseguita ieri sera dai carabinieri. L’uomo si trova ora ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Category: Cronaca