VIOLENTA AGGRESSIONE NEL CENTRO STORICO DI LECCE / SVILUPPI

Attimi di paura nel cuore della città, a pochi passi da piazza Sant’Oronzo, dove un uomo di 48 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato subito dopo aver compiuto una rapina all’interno dello studio di un architetto.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio dell’8 settembre, intorno alle 18.45, quando la vittima ha sorpreso l’intruso introdursi nel suo ufficio e impossessarsi di uno zaino. Nel tentativo di riprendersi l’oggetto, il professionista è stato colpito con violenza a pugni.

A quel punto il rapinatore, pur di garantirsi la fuga, ha spintonato anche una collaboratrice dello studio, ma le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che si sono messi all’inseguimento.

La corsa del malvivente, però, è durata pochi metri: due volanti della Questura, già allertate dalla segnalazione, lo hanno intercettato e bloccato.

L’uomo, Mario De Luca, 48 anni, con precedenti, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, è stato condotto in Questura e riconosciuto senza esitazioni dalla vittima, che nel frattempo aveva sporto denuncia.

Il magistrato di sorveglianza, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dell’uomo, ha disposto la revoca dell’affidamento in prova, ordinando il suo trasferimento immediato in carcere. Il provvedimento è stato eseguito ieri pomeriggio dagli agenti della Sezione Volanti.

