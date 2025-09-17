MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CAGLIARI CONTRO LA PIRATERIA DIGITALE: PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN VARIE REGIONI ITALIANE

(f.f.)____________

Ampio blitz delle Fiamme Gialle contro la diffusione illegale di contenuti audiovisivi sul web. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, in collaborazione con diversi reparti sul territorio nazionale, hanno dato esecuzione in questi giorni a numerosi sequestri e perquisizioni mirati a contrastare la pirateria televisiva e a garantire la tutela del diritto d’autore.

L’indagine è partita da un controllo amministrativo effettuato in un locale dell’hinterland cagliaritano da parte del 2° Nucleo Operativo Metropolitano. Durante l’ispezione, i finanzieri hanno scoperto la trasmissione abusiva di programmi a pagamento, resa possibile grazie a dispositivi modificati che permettevano l’accesso a un vasto catalogo di film, serie televisive ed eventi sportivi in diretta.

Gli approfondimenti investigativi successivi hanno consentito di ricostruire una rete ben organizzata, composta da fornitori di flussi audiovisivi, canali di distribuzione e server utilizzati per diffondere i contenuti piratati. Le prime risultanze lasciano ipotizzare un’organizzazione con ramificazioni oltre i confini nazionali, tanto che è stato richiesto il coinvolgimento delle autorità statunitensi e olandesi per acquisire ulteriori prove.

Secondo gli inquirenti, i guadagni derivanti da queste attività illecite non solo minano il mercato legale dell’intrattenimento, ma rappresentano anche una fonte per fenomeni di evasione fiscale e possibili operazioni di riciclaggio.

La Procura di Cagliari e la Guardia di Finanza hanno sottolineato la rilevanza dell’operazione, definendola un passaggio decisivo nella lotta alla pirateria audiovisiva. L’azione congiunta mira non soltanto a smantellare le strutture criminali che gestiscono lo streaming illegale, ma anche a identificare e sanzionare chi usufruisce consapevolmente di tali servizi.

