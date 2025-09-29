CUGINI DI FRANCAVILLA / IL CONDUCENTE DI UN’AUTO COINVOLTA VA IN CASERMA

(f.f.)___________

Svolta nelle indagini sull’incidente che, sabato pomeriggio, ha provocato la tragica morte dei giovani cugini Antonio e Gabriele Sternativo, rispettivamente di 27 e 20 anni. Ieri pomeriggio un uomo residente in zona si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri, dichiarando di essere stato alla guida della Fiat Panda segnalata da alcuni testimoni come veicolo coinvolto nel sinistro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 lungo la provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica. La Fiat Grande Punto su cui viaggiavano le vittime è uscita di strada, ribaltandosi più volte, fino a terminare la corsa contro un ulivo. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Inizialmente le autorità avevano ipotizzato un’uscita autonoma di strada, ma la testimonianza di una passante ha indicato la presenza di una Panda che avrebbe interagito con la Punto poco prima dell’incidente, aprendo così una nuova pista investigativa.

Il conducente della Panda, giunto in caserma, ha fornito la sua versione dei fatti. Le dichiarazioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre non sono stati presi provvedimenti immediati nei suoi confronti: sarà il proseguimento delle indagini, tra accertamenti tecnici e raccolta di ulteriori testimonianze, a chiarire eventuali responsabilità.

