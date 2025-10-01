DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 1 ottobre 2025.
Santa Teresa del Bambin Gesù.
San Remigio.
A Torino il nostro amico editore Sergio Chiarla compie 72 anni: buon compleanno!
1976 – In Italia per l’ultima volta si avvia l’anno scolastico in questo giorno.
Il primo ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole e, poiché in questo giorno viene celebrato San Remigio (in quanto il 1º ottobre 1701 vi fu la traslazione delle sue reliquie da Lucca a Fosdinovo), i bambini di prima elementare (oggi scuola primaria) erano detti “remigini”.
In seguito l’inizio delle lezioni è stato anticipato a settembre e la data precisa lasciata alla decisione delle singole regioni.
.
Proverbio salentino: PARU CERCA PARU
Chi è fatto in un modo frequenta chi è fatto come lui. Di solito, usato in senso vagamente canzonatorio, o dispregiativo.
