SCOPERTO ARSENALE IN UN IMMOBILE, DUE FRATELLI DI BRINDISI IN CARCERE

(f.f.)___________

Un fucile d’assalto di fabbricazione orientale, una pistola mitragliatrice modello Uzi e giubbotti antiproiettile pronti all’uso. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Compagnia di Brindisi durante una perquisizione che ha fatto scattare l’arresto di due fratelli del posto, rispettivamente di 35 e 43 anni.

Il blitz è stato portato a termine con il supporto delle unità cinofile di Modugno, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Su richiesta dei magistrati, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi elementi a carico dei due uomini per possesso illegale di armi da guerra e ricettazione.

Le indagini erano partite lo scorso 14 agosto, quando i militari, durante un controllo mirato, avevano rinvenuto l’arsenale nascosto in un locale disabitato adiacente all’abitazione del più giovane dei due indagati. Oltre alle armi perfettamente funzionanti, erano stati sequestrati anche due giubbotti antiproiettile, uno dei quali riportava il logo di un istituto di vigilanza privata.

Dopo le formalità di rito, i fratelli sono stati condotti nella casa circondariale di Brindisi, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca