IN MORTE DI REMO GIRONE
di Elena Vada ___________
L’ attore Remo Girone, è morto improvvisamente il 3 ottobre 2025 all’età di 76 anni, nella sua casa a Montecarlo, nel Principato di Monaco.
Possiamo considerarlo uno dei migliori caratteristi del cinema italiano e internazionale.
Attore amatissimo, noto al grande pubblico soprattutto per la serie TV “La Piovra”.
Negli ultimi anni Girone aveva affrontato anche problemi di salute: in più occasioni aveva raccontato pubblicamente di aver superato la depressione e un tumore alla vescica.
Nato ad Asmara, Eritrea, il 1 gennaio 1948,
Girone ha attraversato decenni di carriera tra teatro, cinema e televisione, conquistando spettatori di più generazioni.
Ricordiamo quella sua voce così ‘kinky’ (cioè così lievemente perversa) che gli ha permesso d’ interpretare ruoli da cattivo.
In Remo Girone c’era un po’ di Burt Lancaster per quel tono di voce basso, un po’ di Clark Gable, per il suo sguardo scrutatore e aveva anche un po’ dello charme di Tony Curtis.
Queste caratteristiche gli hanno permesso di lavorare anche con artisti internazionali.
L’ultimo film a cui aveva partecipato, è stato: The Equalizer 3, con Denzel Washington.
Di lui, vita e opere, parleremo ancora nella nostra rubrica “Polvere di Stelle”.
Il nostro, di leccecronaca.it è un ricordo e saluto.
Buon viaggio Remo e grazie.
