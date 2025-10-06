banner ad
NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE, AL CIOLO ARRIVANO IN 11

| 6 Ottobre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ____________

L’ultimo approdo di migranti in Salento via mare, il 23 luglio scorso, a Santa Maria di Leuca, a bordo di un veliero.

Le organizzazioni criminali che gestiscono le rotte sono state colpite due volte negli anni scorsi e un’altra nei mesi scorsi da operazioni di polizia internazionale, ma evidentemente si sono ricostituite e hanno ricominciato.

È approdata questa mattina all’alba in località Ciolo nel territorio di Gagliano del Capo un’imbarcazione a vela con a bordo 11 migranti. Il natante, partito verosimilmente dalle coste turche, è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano, i quali hanno anche individuato i due scafisti.

Tutti i migranti, che si erano spostati sulla litoranea, dopo essere stati rintracciati, assistiti e rifocillati dalla Croce Rossa, e dopo le procedure di identificazione e prima accoglienza, sono stati trasferiti al centro “Don Tonino Bello” di Otranto.

