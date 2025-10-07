BRINDISI: SCOPERTE 16 POSIZIONI LAVORATIVE FUORI LEGGE, MULTE E CHIUSURE

(f.f.)__________

La Guardia di Finanza ha portato a termine una serie di controlli mirati per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, scoprendo sedici lavoratori impiegati senza contratto o in condizioni non conformi alla normativa.

Le verifiche, condotte dai militari della Compagnia di Fasano dall’inizio dell’anno, hanno permesso di individuare tredici persone occupate completamente “in nero” e altre tre assunte con modalità irregolari, ovvero con contratti solo sulla carta ma stipendi e mansioni diversi da quelli previsti.L’attività investigativa è partita da una dettagliata analisi del territorio e dei settori considerati più a rischio.

Una volta entrati nelle aziende sotto osservazione, i finanzieri hanno sottoposto i dipendenti a interviste e controlli documentali, facendo emergere le violazioni.Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati undici datori di lavoro, quattro dei quali hanno subito la sospensione delle attività in seguito alla segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il fenomeno del lavoro nero e irregolare, oltre a danneggiare i diritti dei lavoratori, rappresenta un grave ostacolo per l’economia sana: altera la concorrenza, riduce le entrate fiscali e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, sottraendo risorse che potrebbero essere destinate alle fasce più deboli della società.

Category: Cronaca