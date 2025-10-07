RISSA IN PIAZZA CAIROLI: IDENTIFICATI QUATTRO GIOVANI STRANIERI, DENUNCE PER RISSA E DANNEGGIAMENTO

di Flora Fina ___________

La Polizia di Stato ha individuato quattro dei protagonisti della violenta colluttazione avvenuta lo scorso 26 agosto in Piazza Cairoli, nel cuore della città. Quella sera numerosi cittadini avevano segnalato al numero unico di emergenza la presenza di un gruppo di persone che, dopo una lite presto degenerata, si erano affrontate colpendosi a vicenda e utilizzando anche bottiglie di vetro. Le immagini della rissa, circolate rapidamente sui social, avevano destato forte allarme tra la popolazione.

All’arrivo delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i partecipanti si erano già dileguati. I poliziotti hanno quindi raccolto testimonianze e visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e individuando i protagonisti. Dalle indagini è emerso che a prendere parte alla rissa erano state circa sette-otto persone, tutte di origine straniera.

Quattro di loro, tutti cittadini egiziani di età compresa tra i 21 e i 27 anni, sono stati identificati e denunciati alla Procura per i reati di rissa e danneggiamento aggravato, avendo causato anche la rottura di alcune proprietà private. Nei giorni successivi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari, trovando e sequestrando alcuni capi di abbigliamento indossati durante gli scontri, risultati utili a rafforzare il quadro probatorio.

Le indagini non si fermano: la Polizia è al lavoro per risalire agli altri partecipanti e la Divisione Anticrimine sta valutando eventuali misure amministrative a carico dei soggetti coinvolti. Il Questore ha annunciato che i controlli straordinari proseguiranno senza sosta, per prevenire il ripetersi di episodi simili e garantire maggiore sicurezza nei luoghi più frequentati della città.

Category: Cronaca