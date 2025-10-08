DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 8 ottobre 2025.

Santa Pelagia.

A Lecce l’ architetto Luca Fiocca compie 59 anni: buon compleanno!

Nel 1918, durante gli eventi della Prima Guerra Mondiale, il caporale statunitense Alvin York uccide venticinque soldati tedeschi e ne cattura centotrentadue, dopo che un errore nella lettura delle carte lo avevano condotto praticamente da solo nelle vicinanze delle file nemiche.

Nel 1939 la Germania Nazional-Socialista firma un patto con l’Unione Sovietica e si spartiscono la Polonia. E’ l’inizio della Seconda Guerra mondiale.

L’8 ottobre del 1967 Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia.

Nel 2001 un aereo bimotore Cessna e un aereo della Scandinavian Airlines System si scontrano durante la fase di decollo nella nebbia dell’Aeroporto di Milano Linate. Centodiciotto morti. L’evento è ricordato come il Disastro aereo di Linate.

Proverbio salentino: CARNIALE CHINU TE MBROGHIE OSCE CARNE E CRAI FOGHIE

Fannullone pieno di imbrogli oggi carne domani foglie.

Il fannullone, l’imbroglione, che va avanti con espedienti disonesti, nell’immediato può anche riportare un guadagno e fare la bella vita per un po’, ma non passerà molto tempo e lo si vedrà costretto a mendicare un pasto, o come dice il proverbio, costretto a cibarsi con le cosiddette ” foghie mischie”, composte da ” zanguni, paparine, cecore reste…”, erbe spontanee che crescono nelle campagne salentine.

Spesso queste persone più che rabbia fanno tristezza, incapaci di usare l’intelligenza per procurarsi il necessario, tendono ad approfittarsi dei parenti, degli amici, non guardano in faccia nessuno, e magari si bruciano anche rapporti antichi o importanti per quattro spiccioli.

Sono persone destinate a restare da sole, costrette a fare sempre nuove conoscenze nella speranza di poter approfittare della buona fede di chiunque gli dia fiducia.

