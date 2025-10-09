LUIGI LOBUONO MISSION: IMPOSSIBLE

(g.p.) ____________

“La scelta unitaria sul nome di Luigi Lobuono, professionista di grande spessore ed esperienza, è il passo giusto per portare la nostra regione al centrodestra e avviare una stagione di rilancio attraverso progetti ad ampio respiro: infrastrutture, sviluppo economico e valorizzazione del territorio. La coalizione compatta, come dimostrano le recenti elezioni, è la chiave per il successo. La Puglia merita un cambiamento e noi siamo pronti a conquistare la fiducia dei cittadini per portare anche nella regione il buongoverno del centrodestra”.

Così il senatore Roberto Marti, Commissario Regionale della Lega.

“Un imprenditore generosamente a servizio della Puglia. Un amico, un signore e un uomo delle istituzioni dall’etica cristallina che saprà attrarre anche oltre i partiti. Gigi è stato da sempre coerente con i valori del centrodestra che lo sosterrà lealmente e con passione perché, come dico sempre, le battaglie già perse sono quelle che non si fanno. Abbiamo le idee e la motivazione per raccontare alla Puglia una visione alternativa di futuro e lo faremo. Da oggi inizia la campagna elettorale e Forza Italia, con le sue liste di candidati, sarà al fianco di Gigi contro un centrosinistra che ha gestito la nostra Regione a colpi di malgoverno e politiche clientelari. Proporremo una Puglia libera e diversa, equa e solidale, concentrata sullo sviluppo e sulla crescita economica”.

Così l’on. Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia.

E così ieri sera, in seguito ad un vertice romano fra i segretari nazionali, dopo tanti dubbi, tentennamenti e ripensamenti, si è conclusa anche la telenovela del candidato a presidente della Regione Puglia del centro-destra, che, come ha detto D’attis, può iniziare la campagna elettorale per il 23 novembre, anche se con almeno tre mesi di ritardo e contro un candidato forte del centrosinistra quale Antonio Decaro, corazzata politica circondata inoltre da liste traghetto pesanti già definite.

Insomma, un cammino in salita e un compito arduo attende Luigi Lobuono, 70 anni, di Bari, imprenditore nel settore dell’editoria, fra distribuzione e proprietà televisive, già presidente della Fiera del Levante su nomina dell’allora presidente di Regione Raffaele Fitto, considerato “un civico”, anche se da sempre vicino se non organico a Forza Italia.

Politicamente, lo buono fu già candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Bari del 2004 contro l’allora esordiente Michele Emiliano. L’ex magistrato appena sceso in campo, fra le altre cose indovinò anche uno spot memorabile, con Cassano, Antonio, il popolare calciatore barese allora anche promessa della Nazionale, non Massimo, l’ondivago politico: “Metti a Cassano” che passava a piene mani sulle tv, e vinse senza storie 54% a 41%.

