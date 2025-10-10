LEQUILE: TENTANO IL COLPO IN GIOIELLERIA, ARRESTATE DUE DONNE

(f.f.)_____________

Hanno provato a mettere a segno l’ennesimo raggiro ai danni di un commerciante, ma questa volta il piano non è andato come previsto. Due donne, madre e figlia, entrambe originarie della Campania e già conosciute dalle forze dell’ordine per precedenti simili, sono finite in arresto a Lequile dopo aver tentato di sottrarre preziosi da una gioielleria del centro.

Il modus operandi era quello classico: mentre una distraeva il titolare con richieste e domande, l’altra tentava di impossessarsi di alcuni oggetti di valore esposti in vetrina. Il gioielliere, però, insospettito dai loro movimenti, ha immediatamente contattato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri.

Sul posto sono accorsi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce insieme ai colleghi della stazione di San Pietro in Lama. Le due sospettate sono state bloccate in flagranza di reato e condotte in caserma.

Terminate le procedure di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, le donne sono state dichiarate in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato.

