ATTIVITA’ DELLA SQUADRA DI PALLAVOLO FEMMINILE INFINITY DI COPERTINO

Apertura delle palestre scolastiche: la Camera all’unanimità dà l’ok: È un grande giorno, siglato da un voto unanime della Camera con 234 voti favorevoli, 0 astensioni, 0 contrari. Con questo voto si è liberato e il veto di dirigenti scolastici poco illuminati che senza una reale motivazione negano l’utilizzo delle palestre scolastiche dopo l’orario scolastico.

1) Le palestre scolastiche, luoghi pubblici, tornano in orario extracurricolare e fatte salve le attività dei piani triennali formativi, nella piena e totale disponibilità dei proprietari (Comuni e provincie) per essere assegnate alle società sportive.

2) Le palestre scolastiche saranno aperte anche d’estate quando la scuola è chiusa 3) Le scuole dovranno comunicare entro il primo giorno del calendario scolastico le ore utilizzate nei piani triennali formativi e tutte il resto diventerà disponibile per Comuni e Provincie per stipulare le convenzioni con le società sportive.

3) Le società sportive potranno proporre interventi migliorativi e ammodernamenti delle palestre scolastiche e, riconosciuto il valore pubblico da Comuni e province, potranno ottenerne una gestione gratuita per almeno 5 anni in relazione all’investimento effettuato.

Questo provvedimento, frutto anche della collaborazione con il Ministro Abodi, è un importante risultato, coerente con il piano di investimenti senza precedenti per lo sport nelle scuole, con uno stanziamento di quasi un miliardo di euro», commenta il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Mentre Abodi parla di «un passo di grande valore politico e sociale per rilanciare il diritto alla pratica sportiva in Italia». Intanto sul fronte casalingo la SD ARREDA INFINITY COPERTINO scalda i motori e da il via alla stagione 2025/2026.

Ha preso ufficialmente il via Lunedì 1ºSettembre la stagione sportiva 2025/2026 della SD Arreda Infinity Copertino Volley. Per quanto riguarda la prima squadra nuove ragazze si sono aggiunte a quelle che hanno confermato dopo l’annata appena trascorsa e hanno iniziato la preparazione atletica agli ordini del Coach e Fiamma Giovanni.

Entusiasmo e tanta voglia di far bene sono gli ingredienti giusti verso una stagione ricca di partite e di opportunità. Uno dei pilastri fondamentali della SD Arreda Infinity Copertino è il settore giovanile, un vero serbatoio dal quale può attingere in modo naturale la prima squadra. Diverse giovanissime atlete infatti hanno esordito nell’ultimo campionato di Serie D e anche il loro contributo è stato importante per la conquista dei Play-Off per il sodalizio copertinese presieduto da Mimmo Ciccarese.

Tutto questo grazie al lavoro dei tecnici che con competenza, dedizione ed impegno consentono al vivaio rossoverde di sfornare nuovi prodotti per la prima squadra. Una nuova entusiasmante stagione vedrà impegnate le giovanissime atlete su diversi fronti. Sono infatti numerose le competizioni a cui prenderà parte la SD Arreda Infinity Copertino che tra Mini Volley, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 è pronta a vivere una stagione ricca di emozioni. I primi test amichevoli che hanno visto all’opera il confermato capitano Centonze Agnese e compagne hanno offerto a Coach De Rosa buoni spunti e indicazioni interessanti su cui lavorare in vista del Campionato di Serie D ormai alle porte. Le aspettative e gli obiettivi che la società rossoverde si prefigge sono in linea con le ultime stagioni sportive.

Lo conferma la Team Manager Ludovica Ciccarese” le aspettative della società sono uguali a quelle di tutti gli anni, cioè quella di fare bene e di non sfigurare: gli obiettivi sono la salvezza e un’altro obiettivo fattibile dovrebbe essere quello dei Play-Off”.

La SD Arreda Infinity Copertino Volley si presenta ai nastri di partenza con un organico quasi completamente rinnovato. ” L’organico è stato rinnovato perché ci sono state delle defezioni da parte del roster dell’anno scorso- continua la Team Manager- dovute o alla distanza o ad impegni di lavoro sopraggiunti per cui essendo che almeno il 50% è venuto meno la squadra è stata quasi completamente rinnovata. Il mercato poi è stato impegnativo perché c’è parecchia concorrenza”. La stessa Team Manager fa infine il punto sul lavoro svolto dalle ragazze allenate da Mister De Rosa. “È ancora presto per parlare di soddisfazione, le ragazze hanno ancora molto da lavorare, ma sono fiduciosa”. Manca meno di una settimana all’inizio del campionato di Serie D. E il sestetto rossoverde aspetta con trepidazione di fare il suo esordio Sabato 11 Ottobre a Campi Salentina contro la Sport & Friends Volley. Il debutto casalingo avverrà invece Sabato 18 Ottobre al ” San Giuseppe da Copertino” contro la Vera Monteroni (AS Aldo Trinchera).

