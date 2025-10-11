TRE AUTO INCENDIATE NELLA NOTTE TRA PARABITA E MATINO: UNA ERA RUBATA

(f.f.)__________

Una notte movimentata nel Basso Salento, dove tre autovetture sono state avvolte dalle fiamme nel giro di pochi minuti tra Parabita e Matino. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono intervenuti più volte, tra l’una e mezza e le due e trenta, per domare gli incendi e mettere in sicurezza le aree colpite.Il primo intervento è scattato intorno all’1.50 in via Provinciale Matino, a Parabita, dove un rogo ha completamente distrutto una Lancia Musa parcheggiata nel piazzale di un distributore di carburante.

L’identità del proprietario non è ancora nota poiché il calore ha cancellato ogni riferimento utile. Le fiamme, particolarmente violente, hanno lambito anche una Renault Clio di un operaio 51enne, danneggiandone la fiancata.Poco dopo, alle 2 circa, un’altra squadra dei vigili del fuoco – questa volta del distaccamento di Maglie – è intervenuta in via Filzi, a Matino, dove un’Alfa Romeo Giulietta appartenente a un infermiere di 39 anni è stata completamente distrutta dal fuoco.

Anche in questo caso, si è reso necessario un lungo lavoro per evitare che l’incendio si propagasse alle abitazioni circostanti.

L’ultimo episodio, verificatosi verso le 2.30, ha riguardato una Fiat Punto trovata in fiamme in una zona isolata di contrada Sferracavalli, sempre a Matino. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che la vettura era stata rubata poche ore prima a Parabita e apparteneva a una donna di 54 anni, insegnante.

In tutti i casi, sono in corso le verifiche per risalire alle cause dei roghi. Le indagini, condotte dai carabinieri delle stazioni competenti, mirano a stabilire se gli episodi possano essere collegati tra loro e se dietro gli incendi vi sia la mano di ignoti piromani o un’azione di matrice dolosa.

Category: Cronaca