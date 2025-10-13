DAL MANOSCRITTO ALLA LIBRERIA IN SEI SETTIMANE BOOKST RIVOLUZIONA IL PUBLISHING PER PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI

Milano– In un mercato editoriale frammentato, dovegli aspiranti autori si trovano a dover scegliere tra la lentezza delle caseeditrici tradizionali e l’isolamento del self-publishing fai-da-te, emerge unasoluzione che unisce la qualità professionale alla velocità e al controllototale. Si chiama Bookst, la piattaforma che sta cambiando il modo in cui imprenditori, liberi professionisti e coach trasformano la propria esperienza in un libropubblicato, senza rinunciare né alla qualità né ai propri diritti. Una risposta concreta all’esigenza di personal branding. Oggi più che mai, pubblicare un libro rappresenta uno strumento strategico fondamentale per costruire autorevolezza, differenziarsi dalla concorrenza e creare un asset di marketing duraturo. Eppure,molti professionisti si scontrano con ostacoli concreti: la mancanza di tempo per scrivere, la complessità del processo editoriale, i costi elevati esoprattutto la perdita dei diritti d’autore a favore delle case editrici.

Bookst nasce proprio per abbattere queste barriere, offrendoun servizio completo che accompagna l’autore dall’idea iniziale fino allapromozione del libro, mantenendo il pieno controllo sui propri contenuti eguadagni. “Non si tratta solo di pubblicare un libro,” spiega il teamdi Bookst, “ma di creare uno strumento di personal branding che rafforziil posizionamento del professionista nel proprio settore.” Il metodo: Personal Content Branding® FrameworkCiò che distingue Bookst da altri servizi è l’approcciostrutturato e il rifiuto categorico dell’intelligenza artificiale nellascrittura. La piattaforma si avvale di oltre 100 ghostwriter madrelingua, ciascuno specializzato in settori verticali specifici, garantendo contenutiautentici che mantengono la voce unica dell’autore.

Il processo inizia con una videocall approfondita di treore, durante la quale vengono raccolte informazioni, esperienze e visioni delcliente. Da qui parte il Personal Content Branding® Framework, un metodoproprietario che guida la creazione del libro attraverso fasi precise: dalladefinizione degli obiettivi alla costruzione di un indice commentato,dall’introduzione magnetica alla strutturazione dei tre pilastri tematici, finoalla conclusione con una call-to-action strategica.

Ogni fase del progetto viene gestita attraverso BookstManager, una piattaforma digitale proprietaria accessibile 24/7 checentralizza comunicazioni, file e pagamenti, eliminando la dispersione tipicadella gestione via email. Gli autori possono monitorare l’avanzamento del libroin tempo reale, dialogare direttamente con gli scrittori e approvare ogni fasedel processo. Zero royalties, 100% controlloA differenza del modello tradizionale, Bookst nontrattiene royalties né richiede cessione dei diritti d’autore. L’ISBN vieneintestato direttamente all’autore, che mantiene il pieno controllo economico elegale sulla propria opera. Questa scelta, apparentemente contro-intuitiva peril mercato, riflette la filosofia dell’azienda: creare valore per ilcliente, non trattenerne una percentuale a vita.

Il servizio copre l’intera filiera editoriale: ghostwriting professionale, editing, impaginazione, creazione della copertina, pubblicazione in formato cartaceo, eBook e audiolibro, distribuzione nelle librerie online efisiche (da Amazon alle librerie indipendenti), e promozione attraversocampagne di marketing mirate su social media, Amazon Ads e Google Ads. Qualità certificata e tempi certiPer garantire l’eccellenza, Bookst accetta solo ottonuovi progetti al mese. Ogni libro viene sottoposto a verifica antiplagio ecertificazione di originalità. I tempi sono chiari: in sei settimane,un’idea può trasformarsi in un libro pronto per la pubblicazione e ladistribuzione.Le testimonianze dei clienti confermano l’efficaciadell’approccio. Angelo Ponzetta, autore di “Senza Mappa, SenzaPermesso”, racconta: “Hanno lavorato con una dedizione rara,accompagnandomi passo dopo passo in ogni fase del processo. È difficile oggitrovare un team così impegnato e appassionato.” Un imprenditoretestimonia invece la differenza rispetto ai servizi basati sull’AI: “Avevogià provato con chi usava l’intelligenza artificiale. È uscita una robailleggibile. Con Bookst è tutta un’altra storia.” Un mercato in evoluzioneIl servizio di Bookst si inserisce in un momento di profondatrasformazione del mercato editoriale. Secondo i dati di settore, ilself-publishing continua a crescere, ma molti autori indipendenti si trovanoisolati di fronte alla complessità tecnica e promozionale. Dall’altra parte, lecase editrici tradizionali mantengono processi lunghi e selettivi, spessoinadatti alle esigenze dei professionisti che vedono nel libro uno strumento dibusiness.Bookst propone una terza via: la professionalità di una casaeditrice, la velocità e il controllo del self-publishing, e un modello chelascia all’autore il 100% dei proventi futuri. Un approccio che sta attirandonon solo imprenditori e coach, ma anche consulenti, manager e liberiprofessionisti di tutti i settori che riconoscono nel libro pubblicato uninvestimento strategico per la propria carriera.Per scoprire i servizi disponibili e verificare ledisponibilità per i prossimi mesi: www.bookst.comContatti stampa:BookstWeb: www.bookst.comEmail: info@bookst.com

Category: Costume e società