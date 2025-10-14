banner ad
DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 14 OTTOBRE 2025

14 Ottobre 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 14 ottobre 2025.

San Callisto.

Il 14 ottobre del 1980 si tenne a Torino la “marcia dei quarantamila”, cui parteciparono migliaia di impiegati e quadri della Fiat che sfilarono per le vie del capoluogo piemontese come segno di protesta nei confronti dei picchetti che impedivano l’accesso alle fabbriche Fiat da più di un mese.

Questa manifestazione non violenta ebbe l’effetto di spingere i sindacati a trovare un accordo con la grande azienda torinese, concludendo gli scioperi.

La marcia dei quarantamila ebbe un grosso impatto sulla cultura di massa e viene vista come la prima manifestazione della frattura che si verificò negli anni Ottanta tra i salariati del ceto medio e i salariati che lavoravano nelle catene di montaggio.

Proverbio salentino: CCHIU FORTE CHIOE CCHIU PRESTU SCAMPA
Più forte piove più presto spiove.

Category: Costume e società

