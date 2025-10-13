FURTO FALLITO A LECCE: BANDA IN FUGA DOPO LO SCONTRO CON LA VOLANTE

(f.f.) ___________

Serata di paura nella periferia della città, dove un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in una rocambolesca fuga. È accaduto ieri intorno alle 20, in via Sidoti, quando una banda di ladri, sorpresa sul fatto dagli agenti di polizia, ha tentato di dileguarsi.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – quattro individui con il volto coperto da passamontagna – si aggiravano nella zona a bordo di una Bmw di grossa cilindrata, scrutando le abitazioni probabilmente per individuare un obiettivo facile. Dopo aver forzato l’ingresso di una casa, avrebbero iniziato a rovistare nelle stanze, ma l’arrivo delle Volanti della Questura di Lecce, allertate da alcune segnalazioni di residenti insospettiti, ha mandato in fumo il loro piano.

Alla vista della pattuglia, il conducente della Bmw, rimasto all’esterno a fare da “palo”, ha ingranato la marcia colpendo la volante che cercava di bloccare la strada, per poi fuggire a tutta velocità verso la statale 613. Nel frattempo, gli altri complici si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie poco illuminate del quartiere.

Nonostante l’impatto con l’auto di servizio, nessun agente è rimasto ferito. Gli investigatori stanno ora analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per risalire ai responsabili. L’abitazione presa di mira non ha subito ammanchi, segno che i ladri sono stati interrotti prima di riuscire a impossessarsi di qualcosa.

Via Sidoti, strada residenziale che collega via San Nicola con il Parco Baden-Powell, è un’area già nota per diversi episodi di furto e tentativi di effrazione. L’episodio di ieri si aggiunge a una serie di incursioni segnalate nei giorni scorsi, anche nei comuni limitrofi, come Vernole, alimentando la preoccupazione dei cittadini.

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nell’intera zona, mentre proseguono le indagini per individuare la banda e il veicolo utilizzato per la fuga.

