ELEGANZA E DESIGN INAUGURATO IL NUOVO SHOWROOM DI SILVIA GAVAZZI SG ARREDI

Rdl_______Lecce, 11 ottobre 2025 -Silvia Gavazzi ha inauguratonil suo nuovo showroom SG arredi, uno spazio raffinato dedicato al mondo dell’arredamento contemporaneo e del design d’interni. L’apertura, evento partecipatissimo da clienti, professionisti del settore e appassionati di design, segna un nuovo traguardo per l’imprenditrice, che da anni unisce gusto estetico e ricerca della qualità.

Il nuovo showroom, situato in via TorquatoTasso, propone ambientazioni curate nei minimi dettagli, dove materiali pregiati, linee moderne e soluzioni su misura raccontano una visione dell’abitare elegante e funzionale.

Durante l’evento, Silvia Gavazzi ha espresso la sua emozione per l’inizio di questa nuova avventura: «SG Arredi nasce dal desiderio di offrire uno spazio dove il cliente possa vivere l’esperienza dell’arredamento come un percorso creativo, personalizzato e ispirato al bello».

L’inaugurazione è stata anche un’occasione di incontro e convivialità: brindisi, musica e un’atmosfera calorosa hanno accompagnato il taglio del nastro, suggellando l’apertura di un punto di riferimento per chi ama il design e l’eleganza senza tempo.

Con SG Arredi, Silvia Gavazzi consolida così la sua presenza nel panorama dell’arredo d’interni, con uno sguardo rivolto all’innovazione e alla valorizzazione del gusto Made in Italy.

Da oggi dunque Silvia e il suo staff vi attendono in questo nuovo e originale spazio per accompagnarvi in esperienza emozionale e creativa.

