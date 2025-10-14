DOPO CINQUANTA ANNI ESATTI, PIER PAOLO PASOLINI RITORNA A LECCE FRA I RAGAZZI DEL LICEO CLASSICO PALMIERI AI QUALI RIVOLSE IL SUO ULTIMO DISCORSO IN PUBBLICO PRIMA DI ESSERE UCCISO
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce __________
“PASOLINI 50°: L’EREDITA’ DI UNA VISITA AL PALMIERI”: IN PROVINCIA SI PRESENTA IL PROGETTO DEL LICEO LECCESE
In occasione della cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pierpaolo Pasolini, il Liceo Palmieri di Lecce organizza una serie di eventi per ricordare e celebrare il grande poeta, scrittore e regista.
Mercoledì 15 ottobre, alle ore 12, Palazzo Adorno a Lecce ospita la presentazione del progetto “Pasolini 50°: l’eredità di una visita al Palmieri”, iniziativa in programma tra la sede del Liceo ed il Museo Castromediano il 20, 21, 22 e 28 ottobre.
L’evento, che gode del patrocinio della Provincia di Lecce, intende commemorare la storica visita di Pierpaolo Pasolini al Liceo Palmieri, un evento di rilevanza culturale e storica per l’intera comunità salentina e per il mondo della scuola.
Interverranno: il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il direttore del Museo Castromediano e coordinatore dei Poli Bibliomuseali della Regione Puglia Luigi De Luca, il dirigente scolastico del Liceo Palmieri Raffaele Lattante, le docenti Maria Agostinacchio e Sonia Schiraldi, il rappresentante degli studenti Dante Stefano, il giornalista e autore teatrale Giuseppe Puppo, la regista e presentatrice degli eventi Maria Antonietta Vacca.
Lecce, 14 ottobre 2025
Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica