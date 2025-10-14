SCARICANO PROIETTILI SUL PORTONE DI CASA: PAURA NELLA NOTTE A CASARANO

(f.f.) ____________

Notte di paura a Casarano, in contrada Palla, dove un commerciante di 46 anni è finito nel mirino di ignoti. Intorno alle 23.30 di ieri, il silenzio della zona è stato interrotto da quattro colpi d’arma da fuoco calibro 9×21 esplosi contro il portone della sua abitazione. L’uomo, celibe e incensurato, era in casa al momento dell’attacco ma non ha riportato ferite.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno effettuato i rilievi balistici e avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

Al momento non risultano telecamere di sorveglianza in grado di fornire elementi utili all’inchiesta. L’episodio si inserisce in una lunga serie di intimidazioni e atti criminali che da tempo colpiscono la città. Negli ultimi due anni, infatti, Casarano è stata teatro di numerosi episodi simili: vetrine distrutte da colpi di fucile, incendi dolosi e danni a locali commerciali.

Tra i più recenti, l’attacco del novembre 2024 contro una pizzeria in allestimento e l’incendio della tabaccheria “Lux”, avvenuto poche settimane prima.

Gli investigatori non escludono alcuna pista: dal tentativo di intimidazione legato ad affari economici, a un atto dimostrativo riconducibile alla criminalità locale. Il commerciante, ancora sotto shock, è stato ascoltato per chiarire se avesse ricevuto minacce o avvertimenti nei giorni precedenti.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti di contrada Palla, una zona già segnata da episodi di violenza e tensione.

Category: Cronaca