FASANO: AVEVA OLTRE MILLE VIDEO PEDOPORNOGRAFICI: ARRESTATO

Un 36enne residente a Fasano è stato arrestato nella mattinata del 4 ottobre al termine di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Brindisi, che ha portato al sequestro di un vasto archivio di materiale pedopornografico.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce e svolta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, è culminata con una perquisizione personale, domiciliare e informatica, nel corso della quale gli investigatori hanno rinvenuto sullo smartphone dell’uomo oltre mille video di natura pedopornografica.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.Le indagini sono tuttora in corso e il procedimento si trova nella fase preliminare. Si precisa che, fino a sentenza definitiva, l’indagato deve essere considerato non colpevole in base al principio di presunzione d’innocenza

