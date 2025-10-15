BRINDISI, SEQUESTRATI 400 GRAMMI DI MARIJUANA: ARRESTATO PREGIUDICATO

(f.f.)___________

Un uomo di Brindisi, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella tarda mattinata del 7 ottobre durante un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato.

L’intervento rientra nei controlli disposti dal Questore di Brindisi per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti in città. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver raccolto informazioni su una presunta attività di spaccio, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del sospettato.

All’interno sono stati trovati circa 400 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato.Il materiale è stato sequestrato, mentre il Brindisino è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi.

Category: Cronaca